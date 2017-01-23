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Türkiye’nin önünü açtık

Türkiye’nin önünü açtık
MHP Genel Başkanı , referandumla ilgili yaptığı açıklamada, net konuştu: MHP, Meclis'teki kararlılığını referandumda da ortaya koyacaktır. Partimizi tutarsızlıkla suçlayanların, dün söylediklerimizle bugünkü ifade ve irademizin çeliştiğini ileri sürenlerin ne kadar yanıldıkları, ne denli art niyetli oldukları yakında tüm yönleriyle anlaşılacaktır. MHP, devlet ve millet bekasını güçlendirmek amacıyla, yüklendiği tarihi görevi gönül huzuruyla ifa etmiş ve üstüne düşeni yapmıştır. MHP milletvekilleri olumlu oy kullanarak Türkiye'nin önünü açmışlardır.
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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