Türkiye’nin önünü açtık

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandumla ilgili yaptığı açıklamada, net konuştu: MHP, Meclis'tekikararlılığını referandumda daortaya koyacaktır. Partimizi tutarsızlıkla suçlayanların, dün söylediklerimizle bugünkü ifade ve irademizin çeliştiğini ileri sürenlerin ne kadar yanıldıkları, ne denli art niyetli oldukları yakında tüm yönleriyle anlaşılacaktır. MHP, devlet ve millet bekasınıgüçlendirmek amacıyla,yüklendiği tarihi görevigönül huzuruyla ifa etmişve üstüne düşeni yapmıştır. MHP milletvekilleri olumlu oy kullanarak Türkiye'nin önünü açmışlardır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.