Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yasa dışı yerleşimlerde 560 ilave konuta onay vermesini kınadı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "BM Güvenlik Konseyi kararına rağmen, İsrail'in sözkonusu siyasetini sürdürmesi, bu ülkenin uluslararası hukuku ve uluslarası toplumu hiçe sayan tutumunun yeni bir göstergesidir" ifadeleri kullanıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KONUYA İLİŞKİN YAPILAN YAZILI AÇIKLAMA, ŞÖYLE:

"İsrail'in işgal altında tutmakta olduğu Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimlerde 560 yeni konut inşasına onay vermesini kınıyoruz.

Yasadışı yerleşim faaliyetlerini kınayan ve bu faaliyetlerin iki devletli çözüm zeminini tahrip ettiğini kayıt altına alan 2334 sayılı ve 23 Aralık 2016 tarihli BM Güvenlik Konseyi kararına rağmen, İsrail'in sözkonusu siyasetini sürdürmesi, bu ülkenin uluslararası hukuku ve uluslarası toplumu hiçe sayan tutumunun yeni bir göstergesidir."