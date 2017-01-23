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'den 'e jet kınama

, BM Güvenlik Konseyi kararına rağmen, 'in yasa dışı yerleşimlerde 560 ilave konuta onay vermesini kınadı.

Türkiyeden İsraile jet kınama

, 'in yasa dışı yerleşimlerde 560 ilave konuta onay vermesini kınadı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "BM Güvenlik Konseyi kararına rağmen, İsrail'in sözkonusu siyasetini sürdürmesi, bu ülkenin uluslararası hukuku ve uluslarası toplumu hiçe sayan tutumunun yeni bir göstergesidir" ifadeleri kullanıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KONUYA İLİŞKİN YAPILAN YAZILI AÇIKLAMA, ŞÖYLE:

"İsrail'in işgal altında tutmakta olduğu Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimlerde 560 yeni konut inşasına onay vermesini kınıyoruz.

Yasadışı yerleşim faaliyetlerini kınayan ve bu faaliyetlerin iki devletli çözüm zeminini tahrip ettiğini kayıt altına alan 2334 sayılı ve 23 Aralık 2016 tarihli BM Güvenlik Konseyi kararına rağmen, İsrail'in sözkonusu siyasetini sürdürmesi, bu ülkenin uluslararası hukuku ve uluslarası toplumu hiçe sayan tutumunun yeni bir göstergesidir."
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi 11:59
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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SELİM SELİM

İSRAİL ZATEN BM, İLE ANTLAŞMALI BM Yİ GÜYA TAKMIYOR ,BM , BUNA HER ZAMAN GÖZ YUMUYOR , NORMALDE BM KARARINI BAŞKASI TAKMASA IRAK GİBİ VALLA YERLE YEKSAN EDERLER,,,

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 23.01.2017 14:06
ihsan ihsan

o topraklar mezarınız olur inşaallah

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 23.01.2017 12:04
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