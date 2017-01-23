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Türk ve Rus jetleri 'ı vurdu

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 21 Ocak'ta Türk ve Rus jetlerinin katıldığı ortak hava operasyonuyla El Bab bölgesindeki hedeflerinin vurulduğu belirtildi

Türk ve Rus jetleri DEAŞı vurdu

Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus jetlerinin 21 Ocak'ta Suriye'de hedeflerine ortak hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 21 Ocak'ta 4 Türk ve 3 Rus savaş uçağının katıldığı ortak hava operasyonunda, Suriye'nin El Bab bölgesindeki 22 DEAŞ hedefinin vurulduğu belirtildi.

Öte yandan Rusya ve ABD öncülüğündeki koalisyona ait uçakların 22 Ocak'ta ortak hava operasyonu düzenlediği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, 22 Ocak'ta ABD'nin direk hat üzerinden koordinatlarını ilettiği El Bab bölgesindeki DAEŞ hedeflerine Rusya ve koalisyon uçaklarınca ortak operasyon düzenlendiği ifade edildi.
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi 21:33
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