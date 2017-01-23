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Toplu iğne!

Ercan P., le evine gittiği sırada hemşire Semra H.’nin sına uğradı! İğnede, hastalık olup olmadığının araştırılmasını isteyen genç adamın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Toplu iğne!
İstanbul ulaşımının can damarı olan hattı, bugüne kadar birbirinden ilginç olaylara şahitlik etti. Binlerce insan iş çıkışı evine gidebilmek için duraklarda birbirleriyle yarış etti. Yolcular arasında yer kavgaları bitmek bilmedi. Durakta inemeyen bir yolcu, şoförü şemsiye ile darp etti. Sinirlenen bir başka şoför de bıçakla yolcuya p elini kesti. Son yaşanan olay ise 'Bu kadarına da pes' dedirtti. İddialara göre söz konusu olay şöyle gelişti. Ercan P., geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla buluştuktan sonra evine gitmek için metrobüse yöneldi.

BACAĞINA SAPLADI
Mecidiyeköy durağında araca binen Ercan P.'nin yanına birkaç durak sonra Semra H. isimli kadın geldi. İddialara göre Semra H., yanına oturduğu Ercan P.'yi iteklemeye başladı. Kadına durumu sormak isteyen Ercan P., bu sırada Semra H.'nin çantasında bir şeyler aradığını fark etti. Çantasından bir anda çıkaran genç kadının bacağına iğne saplamasıyla da şoka girdi. Neye uğradığını şaşıran Ercan P., iğneyi çıkarıp durumu Edirnekapı durağında bulunan sivil polislere bildirdi. İkili daha sonra Eyüp Polis Merkezi'ne gönderildi. Semra H. ifadesinde özel bir hastanede çalıştığını söyledi. İneceği durak yaklaştığı için çantasında sigara aradığını, Ercan P.'nin sürekli hareket etmesine sinirlendiği için çantadaki şırıngayı batırdığını dile getirdi. Olayın ardından hastaneye başvuran Ercan P. ise şırıngadan kendisine herhangi bir hastalık bulaşmadığının tespit edilmesini istedi. Ercan P.'nin ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.


Evine gitmek isterken uğradığı şırıngalı salırı ile şoka uğrayan Ercan P., iğnenin hastalıklı olup olmadığının araştırılmasını istedi.

Dilek YAMAN
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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