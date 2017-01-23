Toplu iğne!

Ercan P., metrobüsle evine gittiği sırada hemşire Semra H.’nin şırıngalı saldırısına uğradı! İğnede, hastalık olup olmadığının araştırılmasını isteyen genç adamın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı
İstanbul ulaşımının can damarı olan metrobüs hattı, bugüne kadar birbirinden ilginç olaylara şahitlik etti. Binlerce insan iş çıkışı evine gidebilmek için duraklarda birbirleriyle yarış etti. Yolcular arasında yer kavgaları bitmek bilmedi. Durakta inemeyen bir yolcu, şoförü şemsiye ile darp etti. Sinirlenen bir başka şoför de bıçakla yolcuya saldırıp elini kesti. Son yaşanan olayise 'Bu kadarına da pes'dedirtti. İddialara göre söz konusu olay şöyle gelişti. Ercan P., geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla buluştuktan sonra evine gitmek için metrobüse yöneldi.
BACAĞINA SAPLADI
Mecidiyeköy durağında araca binen Ercan P.'nin yanına birkaç durak sonra Semra H. isimli kadın geldi. İddialaragöre Semra H., yanına oturduğuErcan P.'yi iteklemeyebaşladı. Kadına durumu sormak isteyen Ercan P., bu sırada Semra H.'nin çantasında bir şeyler aradığını fark etti. Çantasından bir anda şırınga çıkaran genç kadının bacağına iğne saplamasıyla da şoka girdi. Neye uğradığınışaşıran Ercan P.,iğneyi çıkarıp durumuEdirnekapı durağındabulunan sivil polislerebildirdi. İkili daha sonra Eyüp Polis Merkezi'ne gönderildi. Semra H. ifadesinde özel bir hastanede çalıştığını söyledi. İneceğidurak yaklaştığı içinçantasında sigara aradığını,Ercan P.'ninsürekli hareketetmesine sinirlendiğiiçin çantadakişırıngayı batırdığınıdile getirdi. Olayın ardından hastaneye başvuran Ercan P. ise şırıngadan kendisine herhangi bir hastalık bulaşmadığının tespit edilmesini istedi. ErcanP.'nin ihbarı üzerineolayla ilgili soruşturmabaşlatıldığı belirtildi.
Evine gitmekisterken uğradığışırıngalı salırı ileşoka uğrayanErcan P., iğneninhastalıklı olupolmadığınınaraştırılmasınıistedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.