Teröre ağır darbe! Tam 1698 kişi...

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında 16-23 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 1698 kişi gözaltına alındı, bunların 610'u tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı 16-23 Ocak tarihleri arasında terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlar hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜCADELE KAPSAMINDA;

Son bir hafta içerisinde(16–23 Ocak 2017) Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Hava ve Kara unsurlarınca 228 operasyon gerçekleştirilmiş, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 372 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 36 kişi tutuklanmıştır.

YABANCI TERÖRİSTLERLE MÜCADELE KAPSAMINDA;

DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 75 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 1'i tutuklanmıştır.

FETÖ/PDY İLE MÜCADELE KAPSAMINDA;

1.218 kişi gözaltına alınmış bunlardan 572'si tutuklanmıştır.

SOL TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KAPSAMINDA;

1 terörist ölü, 1 terörist ise sağ yakalanmıştır. Ayrıca sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 33 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 1'i tutuklanmıştır.



ÜLKE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN BU OPERASYONLARDA;

5'i ölü,

1'i yaralı,

4'ü sağ yakalanan,

11'i teslim olan olmak üzere toplam 21 terörist etkisiz hale getirilmiştir.



Yürütülen bu operasyonlar neticesinde;

Teröristler tarafından kullanılan 4 ilde (Bitlis-5, Diyarbakır-15, Şırnak-7, Tunceli-21) 48 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilmiş,

Tuzaklanan 4 el yapımı patlayıcı/mayın imha edilmiş,

573 kg patlayıcı yapımında kullanılan madde,

7 el bombası,

24'ü ağır ve uzun namlulu (1 Roketatar, 17 Kaleşnikov, 6 M16) olmak üzere 50 adet çeşitli çaplarda silah ele geçirilmiştir.



UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEYE YÖNELİK 11 İLDE 21 PLANLI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ, BU KAPSAMDA;

Piyasa değeri 41.608.243 TL olan;

8 ton 311 kg Esrar,

166 kg Eroin,

3.917 adet Uyuşturucu Hap,

1 kg Metamfetamin,

1 kg Sentetik Kannabinoid maddesi,

270 adet kenevir bitkisi ele geçirilmiştir.

Ayrıca piyasa değeri 15.504.325 TL olan;

2.183.245 adet Kaçak Sigara,

50.413 litre Akaryakıt ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlar kapsamında 748 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 42'si tutuklanmıştır.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE KAPSAMINDA;

101'i denizlerde olmak üzere 1.561 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve çıkmasına aracılık eden 46 organizatör yakalanarak gözaltına alınmış, bunlardan 10'u tutuklanmıştır."