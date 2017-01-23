Süper Eren

Mersin'de yaşayan Eren Özge Sevinç(28), Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi.Bir süre kendi alanında çalışabilmek için mücadeleverdi. Ancak istediği gibi bir iş bulamayıncaçocukları mutlu edecek bir yöntem denedi.Her gün Örümcek Adam kostümü giyereksokakta balon satan Sevinç, şunları söyledi:"Ben özel biri değilim, herkes gibiyim. Benimgibi binlerce kişi var. Benim bir fikrim vardı,onu hayata geçirdim. Çocuklarımız bizim geleceğimiz.Çocukları memnun ve mutlu etmekbu kadar kolayken, bunu yapmak ve bununhuzuru almak benim için paha biçilemez."
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