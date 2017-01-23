Süper Eren

Mersin'de yaşayan Eren Özge Sevinç (28), Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Bir süre kendi alanında çalışabilmek için mücadele verdi. Ancak istediği gibi bir iş bulamayınca çocukları mutlu edecek bir yöntem denedi. Her gün Örümcek Adam kostümü giyerek sokakta balon satan Sevinç, şunları söyledi: "Ben özel biri değilim, herkes gibiyim. Benim gibi binlerce kişi var. Benim bir fikrim vardı, onu hayata geçirdim. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Çocukları memnun ve mutlu etmek bu kadar kolayken, bunu yapmak ve bunun huzuru almak benim için paha biçilemez."