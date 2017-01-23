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  1. Senet katliamı!
  2. İnsanlık öldü!

Son gece

Son gece
Tekirdağ'da yazlıklarında sabahlayan 19 yaşındaki Tolunay Ergül ile arkadaşı 22 yaşındaki Ecenur Sülfe ölü olarak bulundu. Tolunay Ergül ile arkadaşı Ecenur Sülfe dün gece Sultanköy'deki yazlıklarına gitti. Geceyi burada geçiren ikiliye ulaşamayan arkadaşları jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, eve girince iki gencin cesediyle karşılaştı. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından cesetler Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Haberi alan gençlerin aileleri ise eve akın etti. Tolunay Ergül Burada uzun süre gözyaşı döktü.
  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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