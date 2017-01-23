Tekirdağ'da yazlıklarında sabahlayan 19 yaşındaki Tolunay Ergül ile arkadaşı 22 yaşındaki Ecenur Sülfe ölü olarak bulundu. Tolunay Ergül ile arkadaşı Ecenur Sülfe dün gece Sultanköy'deki yazlıklarına gitti. Geceyiburada geçiren ikiliye ulaşamayanarkadaşları jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, eve girince iki gencin cesediyle karşılaştı. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından cesetler Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Haberialan gençlerin aileleri ise eve akın etti.Tolunay Ergül Burada uzun süre gözyaşı döktü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.