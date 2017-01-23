Yol Durumu
  1. En küçük firari!
  2. Son gece

Senet katliamı!

Uzman Çavuş ’nin kayınvalidesi ve baldızını öldürdüğü katliamın arkasından, miktarı yükseltilen boşanma senedi çıktı

Senet katliamı!
Kocaeli Kartepe ilçesinde geçen pazartesi akşamı ayrı yaşadığı eşinin kaldığı ailesine ait evi basan Uzman Çavuş Alper Deveci tartıştığı aileyi kurşun yağmuruna tuttu. Kayınvalidesi Nurhan Yakıcı ve baldızı Aynur Bozan'ı öldüren Deveci kaçarken, eşi Aynur Deveci ve baldızının 12 yaşındaki kızı ise son anda komşularına sığınarak kurtuldu. Adana'da teslim olan ve Kocaeli'ne getirilen Deveci, önceki gece tutuklandı. Katliamın ardından ise boşanma senedi çıktı. İddiaya göre geçinemediği eşinden ayrılmaya karar veren Deveci, boşanma karşılığında eşine senet verdi. Ancak 'den habersiz, senetlere anlaştıkları rakamdan fazla miktar yazan Aynur deveci, ardından da icra işlemi başlattı. Bu durumu sinirlenen Alper Deveci'de olay gecesi alkol aldıktan sonra evi basıp katliam yaptı.

Abbas ÇAKAR
Etiketler:
  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar