Senet katliamı!

Kocaeli Kartepe ilçesinde geçen pazartesi akşamı ayrı yaşadığı eşinin kaldığı ailesine ait evi basan UzmanÇavuş Alper Deveci tartıştığı aileyi kurşun yağmuruna tuttu. Kayınvalidesi Nurhan Yakıcı ve baldızı Aynur Bozan'ı öldüren Deveci kaçarken, eşi Aynur Deveci ve baldızının 12yaşındaki kızıise son andakomşularınasığınarakkurtuldu. Adana'da teslim olan ve Kocaeli'ne getirilen Deveci, önceki gece tutuklandı. Katliamın ardından ise boşanma senedi çıktı. İddiaya göre geçinemediği eşinden ayrılmayakarar veren Deveci, boşanmakarşılığında eşine senet verdi. Ancak Alper Deveci'den habersiz, senetlere anlaştıkları rakamdan fazla miktar yazan Aynur deveci, ardından da icra işlemi başlattı. Bu durumu sinirlenen Alper Deveci'de olay gecesi alkol aldıktan sonra evi basıp katliam yaptı.
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