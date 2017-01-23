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uçtu

Fatih Yunus Güzel, çocukluk hayali olan 94 model beyaz ’i satın aldı. Aracın 23 yılda 6 bin 600 kilometre yol yaptığını söyleyen Güzel, “Bu yaşta bu kadar orijinali Türkiye’de tek” dedi

Şahin uçtu
Kırıkkale'de esnaflık yapan Fatih Yunus Güzel, çocuk yaşlarda beyaz markalı araçlara merak saldı. 'Büyüyünce benim de bir Şahin'im olacak' dedi. İş hayatına atıldıktan sonra para biriktirdi. Aracı satın almak için uzun süre araştırma yaptı. İstanbul'da bugüne kadar 6 bin 600 kilometre yol yapan ve koltuk naylonları bile üzerinde bulunan beyaz bir Şahin buldu. Sahibiyle el sıkışıp aracı satın aldı. "Benim beyaz Şahin aşkım çocukluktan geliyor" diyen Güzel, "Bu modelde bunun gibisini ben hiç görmedim. Bu araba internet ortamında da yok. Şu anda bu yaşta bu kadar orijinali Türkiye'de tek. Bu araba hem boyasız, hem hatasız ve 6 bin 600 kilometrededir" dedi.

'SATMAYA KIYAMADIM'
Aracı 27 bin liraya satışa çıkardığında aynı gün 25 bin lira teklif geldiği belirten Güzel şöyle devam etti: "Otomobil buji kablosundan hava filitresine, lastiklerinden tüm plastik aksamına kadar tamamı orijinal. Aracın koltuklarındaki naylonu bile fabrika çıkışlı. 25 bin TL teklif ettiler ama satmaya kıyamadım. Aracın benden önceki sahibi hangarda tutuyormuş."
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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