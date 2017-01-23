Şahin uçtu

Kırıkkale'de esnaflık yapan Fatih YunusGüzel, çocuk yaşlarda beyaz Şahin markalıaraçlara merak saldı. 'Büyüyünce benim de birŞahin'im olacak' dedi. İş hayatına atıldıktan sonra parabiriktirdi. Aracı satın almak için uzun süre araştırmayaptı. İstanbul'da bugüne kadar 6 bin 600kilometre yol yapan ve koltuk naylonları bileüzerinde bulunan beyaz bir Şahin buldu. Sahibiyleel sıkışıp aracı satın aldı. "Benim beyaz Şahinaşkım çocukluktan geliyor" diyen Güzel, "Bumodelde bunun gibisini ben hiç görmedim. Bu arabainternet ortamında da yok. Şu anda bu yaşta bu kadarorijinali Türkiye'de tek. Bu araba hem boyasız,hem hatasız ve 6 bin 600 kilometrededir" dedi.
'SATMAYA KIYAMADIM'
Aracı 27 bin liraya satışa çıkardığında aynı gün 25 bin lira teklif geldiği belirten Güzel şöyle devam etti: "Otomobil buji kablosundanhava filitresine, lastiklerinden tüm plastikaksamına kadar tamamı orijinal. Aracınkoltuklarındaki naylonu bile fabrika çıkışlı. 25bin TL teklif ettiler ama satmaya kıyamadım.Aracın benden önceki sahibi hangarda tutuyormuş."
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