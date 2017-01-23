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Özal ve Demirel de ni istemiş

8. Cumhurbaşkanı  ve 9. Cumhurbaşkanı nin Türkiye'nin geleceği için ne kadar önemli ve gerekli olduğunu yıllar önce ifade etmiş.

Özal ve Demirel de başkanlık sistemini istemiş

Temsili sistemin işlemediğinden dert yanan 9. Cumhurbaşkanı 'in de başkanlık istemini istediği ortaya çıktı.

Demirel, 2006 yılında katıldığı bir toplantıda nin neden gelmesi gerektiğine dair çarpıcı açıklamalarda bulunuyor.

Bir konferansta konuşan Demirel, 'İçinizde ukde olarak kalan hizmetler nelerdir?' sorusuna şu sözlerle cevap veriyor.

'SİSTEM İŞLEMİYOR, BAŞKANLIK GELMELİ'
Demirel, ''Ben isterdim ki, Türkiye Cumhurbaşkanını seçsin. Ben isterdim ki, Türkiye dar bölge seçimine gitsin. Temsili sistem işlemiyor. Ben İsterdim ki, Türkiye'de başkanlık sistemini yapalım. İçimde ukdedir yapamadık. Devlet büyük, ülke büyük, halk çok dinamik biz bu ülkeyi idare edemiyoruz. Sistemde değişiklik yapmamız lazım'' ifadelerini kullanmıştı.

ÖZAL BAŞKANLIK'IN KESİNLİKLE TEK ADAM OLMADIĞINI 24 YIL ÖNCE İFADE ETMİŞ
8. Cumhurbaşkanı , Kanal D'de Mehmet Ali Birand'a 1993 yılında verdiği mülakkata başkanlık sisteminin ne kadar gerekli olduğunu öernekleriyle açıklamış.
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi 12:25
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

doğru olanı görmüşler ama başaramamışlar işte akp nin erdoğanın farkı görenedir görene _köre ne

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır1
cevapla 23.01.2017 12:37
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