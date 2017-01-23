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ODTÜ’lü Hawking

Boynundan aşağısı tutmayan ve sadece gözleriyle bilgisayar kullanabilen , ODTÜ Fizik Bölümü’ne girdi. Hayat hikayesiyle İngiliz fizikçi Hawking’e benzetildi

ODTÜ’lü Hawking
Tekerlekli sandalyeye mahkum yaşayan Can Özmen (23), ALS hastası ünlü fizikçi Stephen Hawking'in yolundan gitti. İstanbul'da doğan Can'ın sağlık durumu, daha 5 aylıkken kötüleşti. Kas erimesine neden olan SMA hastalığına yakalandığı belirlendi. Hastalığı nedeniyle boynundan aşağısı tutmadığı için özel tasarım korsesi ile tekerlekli sandalyeye oturabilen Can, tüm zorluklara rağmen eğitimine devam etti. ODTÜ Fizik Bölümü'nü giren Can, sadece gözlerini hareket ettirerek kullandığı bilgisayar teknolojisi ile derslerini takip etti. Hayat hikayesiyle İngiliz fizikçi Hawking'i hatırlatan Özmen, bilgisayar yazılımları geliştirdi. , "Fiziği ve bilgisayar algoritmalarını birleştirerek bilim dünyasına katkı sunmayı hedefliyorum" dedi.
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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