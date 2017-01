ODTÜ’lü Hawking

sandalyeye mahkum yaşayan, ALS hastası ünlü fizikçi'in yolundan gitti. İstanbul'da doğan Can'ın sağlık durumu, daha 5 aylıkken kötüleşti.Hastalığı nedeniyle boynundan aşağısı tutmadığı için özel tasarım korsesi ile tekerlekli sandalyeye oturabilen Can, tüm zorluklara rağmen eğitimine devam etti.'nü giren Can, sadece gözlerini hareket ettirerek kullandığı bilgisayar teknolojisi ile derslerini takip etti. Hayat hikayesiyle İngiliz fizikçi Hawking'i hatırlatan Özmen, bilgisayar yazılımları geliştirdi. Can Özmen dedi.