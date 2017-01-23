ODTÜ’lü Hawking

Tekerlekli sandalyeye mahkum yaşayan Can Özmen (23), ALS hastası ünlü fizikçi StephenHawking'in yolundan gitti. İstanbul'da doğan Can'ın sağlık durumu, daha 5 aylıkken kötüleşti. Kas erimesine neden olan SMA hastalığınayakalandığı belirlendi. Hastalığı nedeniyle boynundan aşağısı tutmadığı için özel tasarım korsesi ile tekerlekli sandalyeye oturabilen Can, tüm zorluklara rağmen eğitimine devam etti. ODTÜFizik Bölümü'nü giren Can, sadece gözlerini hareket ettirerek kullandığı bilgisayar teknolojisi ile derslerini takip etti. Hayat hikayesiyle İngiliz fizikçi Hawking'i hatırlatan Özmen, bilgisayar yazılımları geliştirdi. Can Özmen, "Fiziği ve bilgisayaralgoritmalarını birleştirerek bilim dünyasınakatkı sunmayı hedefliyorum" dedi.
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