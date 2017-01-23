O kaymakamla ilgili flaş karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlarla yaptığı toplantıda '15 Temmuz gazisinin evraklarıyla ilgilenmediği' iddiasıyla kendisini isim vermeden eleştirdiği Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul Vali Yardımcısı Vekili olarak görevlendirildi.

YENİ KAYMAKAM VALİ YARDIMCISI OLDU

İstanbul Vali Yardımcısı Osman Ateş ise Bahçelievler Kaymakamlığı'na vekaleten atandı. Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

ERDOĞAN 'HADDİNİ BİL' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muhtarlar Toplantısı'nda, bir gazinin işlemlerini ağırdan aldığı ileri sürülen kaymakamı isim vermeden sert sözlerle eleştirmiş "Haddini bil kaymakam. Yoksa gereği yapılır" demişti.