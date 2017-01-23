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O la ilgili flaş karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz gazisinin evraklarıyla ilgilenmediği için çok sert tepki gösterdiği 'in görev yeri değişti.

O kaymakamla ilgili flaş karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlarla yaptığı toplantıda '15 Temmuz gazisinin evraklarıyla ilgilenmediği' iddiasıyla kendisini isim vermeden eleştirdiği , İstanbul Vali Yardımcısı Vekili olarak görevlendirildi.

YENİ KAYMAKAM VALİ YARDIMCISI OLDU
İstanbul Vali Yardımcısı Osman Ateş ise Bahçelievler lığı'na vekaleten atandı. Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

ERDOĞAN 'HADDİNİ BİL' DEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muhtarlar Toplantısı'nda, bir gazinin işlemlerini ağırdan aldığı ileri sürülen kaymakamı isim vermeden sert sözlerle eleştirmiş "Haddini bil kaymakam. Yoksa gereği yapılır" demişti.
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi 18:12
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ali SIVRI DIL ali SIVRI DIL

SOZ MILLETIN ESKI VESAYET REJIMI GIBI BUGUN GIT YARIN GEL YOK

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 23.01.2017 23:21
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