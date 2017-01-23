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Midede takımı!

Midede çatal takımı!
Antalya'da yaşayan down sendromlu Ali Güven (23), 10 gün önce mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Röntgeni çekilen hastanın midesinde çok sayıda yabancı cisim olduğu anlaşıldı. Ameliyata alınan Güven'in midesindeki 6 çivi ve 4 çatal, 2 saat süren operasyonla çıkartıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Opr. Dr. Murat İnan, "Çivilerin yutulma zamanının üç ay olduğunu düşünüyorum. larla ilgili bir tahmin yapmam uygun değil ama çivilerin daha eski olduğunu ifade edebilirim. Eğer müdahale edip yabancı cisimleri çıkarmasaydık mideyi delip organ tahribine neden olacaktı" ifadelerini kullandı. İnan ayrıca, down sendromlu kişilerin ailelerine de "Bu çocukların yabancı cisim yutma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Bu nedenle aileler çok dikkatli olmalı" uyarısı yaptı.
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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