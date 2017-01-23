Midede çatal takımı!

Antalya'da yaşayan down sendromlu AliGüven (23), 10 gün önce mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Antalya Atatürk DevletHastanesi'ne kaldırıldı. Röntgeni çekilen hastanın midesinde çok sayıda yabancı cisim olduğu anlaşıldı. Ameliyata alınan Güven'in midesindeki 6 çivi ve 4 çatal, 2 saat süren operasyonla çıkartıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Opr. Dr. Murat İnan, "Çivilerin yutulma zamanının üç ay olduğunu düşünüyorum. Çatallarla ilgili bir tahmin yapmam uygun değil ama çivilerin daha eski olduğunu ifade edebilirim. Eğer müdahale edip yabancı cisimleri çıkarmasaydık mideyi delip organ tahribine neden olacaktı" ifadelerini kullandı. İnan ayrıca, down sendromlu kişilerin ailelerine de "Buçocukların yabancı cisim yutmaeğiliminde olduğunu görüyoruz. Bunedenle aileler çok dikkatli olmalı" uyarısı yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.