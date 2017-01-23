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Köprüde

’ne giden Hüseyin İzbul, kendisini Boğaz’ın serin sularına bıraktı. Kıyıya çıkartılan adamın öldüğü belirlendi

Köprüde intihar
İstanbul'da dün 36 yaşındaki Hüseyin İzbul, evinden çıktı. Otomobiline bindi. Yola koyuldu. 'nde aracından indi. Korkuluklara çıktı. Kendini boşluğa bıraktı. Durumu fark eden sürücüler, polisi aradı. Olayın gerçekleştiği bölgeye Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve Genç Denizciler Dayanışma Derneği (GEDDAD) Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Köprü üzerindeki araç ise çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Kısa süreli arama sonucu Hüseyin İzbul, ekipler tarafından sudan çıkartılıp bota alındı. Kıyıya çıkartıldı. Vatandaşlar yetkililerin çalışmalarını meraklı gözlerle izledi. Hayatını kaybettiği belirlenen Hüseyin İzbul Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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