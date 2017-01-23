Köprüde intihar

İstanbul'da dün 36 yaşındaki Hüseyin İzbul, evinden çıktı. Otomobiline bindi. Yola koyuldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracından indi. Korkuluklaraçıktı. Kendini boşluğa bıraktı. Durumu fark eden sürücüler, polisi aradı. Olayın gerçekleştiği bölgeye Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve Genç Denizciler Dayanışma Derneği (GEDDAD) Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Köprü üzerindeki araç ise çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Kısa süreli arama sonucu Hüseyin İzbul, ekipler tarafından sudan çıkartılıp bota alındı. Kıyıya çıkartıldı. Vatandaşlar yetkililerinçalışmalarını meraklı gözlerleizledi. Hayatını kaybettiği belirlenen Hüseyin İzbul Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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