KOÇa şiddet!

Türkiye'de ilk Ebeveyn Akademisi'nin kurucusu olan ünlü pedagog TansuOskay, boşandığı eşi Ozan Oskay'ı kendisini darp etmekle suçladı. Mutlu çocuk yetiştirmenin sırları ve pozitif ebeveynlikle ilgili terapileriyle üne kavuşan Tansu Oskay, 8 yıl önce müzik yapımcısı eşi Ozan Oskay'dan boşandı. İkili, çocuklarının düzeni bozulmasın diye bir süre aynı evde yaşadı. İkili, aralarındaki sorunları çözemeyince evleri ayırdı. 2 çocuk annesi Tansu Oskay, kiralık tuttuğudaireyi hem ofis hem ev olarakkullanmaya başladı. Ancak Tansu ve Ozan Oskay arasındaki tartışmalar bir türlü sonlanmadı.
İDDİALARI REDDETTİ
Geçen yıl Tansu Oskay'ın bir erkek arkadaşı olduğundan şüphelenen Ozan Oskay sinirlerine hakim olamadı. Gece vakti eski eşinin evini basan OzanOskay, iddiaya göre, Tansu Oskay'ı darp ettikten sonra olay yerinden ayrıldı. Neye uğradığını şaşıran ünlüpedagog ise soluğu savcılıkta aldı. Savcılık, Tansu Oskay'ın şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Ozan Oskayhakkında "yaralama" suçundan biryıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Taraflar İstanbul AsliyeCeza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Tansu Oskay iddialarını tekrarladı. Ünlü pedagog, eski eşinin evinibastığını söyleyerek, "Bir ilişkimolduğundan şüphelenmiş. Bununüzerine evimi bastı. İçeri girdi vebana tokat attı. Eşyalarıma zararverdi. Ne olduğunu anlayamadım.Öfkeliydi" dedi. Ozan Oskay ise suçlamaları reddederek, "Bahsekonu olay yaşanmamıştır" ifadesini kullandı. Mahkeme ise duruşmayı erteledi.
OzanOskay
2 ÇOCUĞU İÇİN YILLIK120 BİN TL NAFAKA TALEP ETTİ Darp olayının ardından eski eşi Ozan Oskay'ın 2 çocuğunu da kendisine gönderdiğini söyleyen Tansu Oskay, düzenli ve sabit bir gelirinin olmadığını açıklamıştı. Çocuklarının özel jimnastik, binicilik, yüzme gibi spor eğitimleri aldığını ve onları bu hayattan koparamayacağını vurgulayan ünlü pedegog, eski eşine 2 çocuğu için aylık 5'er binlira olmak üzere yıllık 120bin liralık nafaka davası açmıştı.
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