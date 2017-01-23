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KOÇa şiddet!

Ünlü ebeveyn koçu ve pedagog , eski eşi Ozan Oskay tarafından darp edildiğini söyledi. Konu yargıya intikal etti. Davalı kocanın 1 yıl hapsi istendi

KOÇa şiddet!
Türkiye'de ilk Ebeveyn Akademisi'nin kurucusu olan ünlü pedagog Tansu Oskay, boşandığı eşi Ozan Oskay'ı kendisini darp etmekle suçladı. Mutlu çocuk yetiştirmenin sırları ve pozitif ebeveynlikle ilgili terapileriyle üne kavuşan Tansu Oskay, 8 yıl önce müzik yapımcısı eşi Ozan Oskay'dan boşandı. İkili, çocuklarının düzeni bozulmasın diye bir süre aynı evde yaşadı. İkili, aralarındaki sorunları çözemeyince evleri ayırdı. 2 çocuk annesi Tansu Oskay, kiralık tuttuğu daireyi hem ofis hem ev olarak kullanmaya başladı. Ancak Tansu ve Ozan Oskay arasındaki tartışmalar bir türlü sonlanmadı.

İDDİALARI REDDETTİ
Geçen yıl 'ın bir erkek arkadaşı olduğundan şüphelenen Ozan Oskay sinirlerine hakim olamadı. Gece vakti eski eşinin evini basan Ozan Oskay, iddiaya göre, Tansu Oskay'ı darp ettikten sonra olay yerinden ayrıldı. Neye uğradığını şaşıran ünlü pedagog ise soluğu savcılıkta aldı. Savcılık, Tansu Oskay'ın şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Ozan Oskay hakkında "yaralama" suçundan bir yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Taraflar İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Tansu Oskay iddialarını tekrarladı. Ünlü pedagog, eski eşinin evini bastığını söyleyerek, "Bir ilişkim olduğundan şüphelenmiş. Bunun üzerine evimi bastı. İçeri girdi ve bana tokat attı. Eşyalarıma zarar verdi. Ne olduğunu anlayamadım. Öfkeliydi" dedi. Ozan Oskay ise suçlamaları reddederek, "Bahse konu olay yaşanmamıştır" ifadesini kullandı. Mahkeme ise duruşmayı erteledi.


Ozan Oskay

2 ÇOCUĞU İÇİN YILLIK 120 BİN TL NAFAKA TALEP ETTİ
Darp olayının ardından eski eşi Ozan Oskay'ın 2 çocuğunu da kendisine gönderdiğini söyleyen Tansu Oskay, düzenli ve sabit bir gelirinin olmadığını açıklamıştı. Çocuklarının özel jimnastik, binicilik, yüzme gibi spor eğitimleri aldığını ve onları bu hayattan koparamayacağını vurgulayan ünlü pedegog, eski eşine 2 çocuğu için aylık 5'er bin lira olmak üzere yıllık 120 bin liralık nafaka davası açmıştı.

Ümit UZUN
Etiketler:
  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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