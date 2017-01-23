Katil sürülerini herkes tanısın

Afrika sürecini, 2005'te aktif olarak başlattık. Ziyaret ettiğimiz ülkelerde FETÖ'yü anlatacağız. Bu katil sürüsünün artık gizlenme imkanı kalmadı. FETÖ'nün bu ülkelerdeki yoğun faaliyetleriyle ilgili oradaki devlet başkanlarıyla değerlendirme yapmış olacağız. Maarif Vakfımızla birlikte FETÖ ile mücadele bağlamında muhataplarımızdan beklentilerimizi dile getireceğiz.
FETÖ'nün tasfiye edilmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz, kendileri ile neler yapabiliriz, bunu konuşacağız. Afrikalı dostlarımız arasında bu örgüte, yanıltıcı söylemlerine karşı hassasiyet tanıdıkça artmaktadır. 15 Temmuz gecesi suç üstü yakalanan bu örgütün, katil sürülerinin artık diyalog, hizmet, eğitim, ticaret diye gizlenme imkanı kalmamıştır.
Anayasa değişikliği ile ilgili şimdi millete gideceğiz. Milletin referandum kararıyla ilgili vereceği cevabını görmek lazım. Referandumdan sonra hemen seçime gideceğiz diye bir şey yok. Seçimler 2019'da biliyorsunuz. Milletin ne dediğini görelim ona göre adım atalım.
Birileri rejim değişikliği diyorsa da alakası yok. Bu bir sistem değişikliğidir. Bu sistem değişikliği de kusura bakmasınlar kısa süre önce başlamış değil. Cumhuriyetimizin kuruluşuna dayanır. Hani tek adam diyorlar ya, cumhuriyetin kuruluşunu bilmezlerse bunu bilemezler.
Bizim meydanlarda olmamıza bir engel yok. Bir çok etkinlikler olacak. Ben zaten şuan zaten meydanlardayım. Arkadaşlarla karar verdikten sonra halkımızla buluşuruz. Cumhurbaşkanlığı üzerinde yaşanan bu süreç bizi de ilgilendirir, görüşlerimizi halkımızla buluşuruz.
Anketler var. Halkımızın, milletimizin referandum ile birlikte Türkiye'de özellikle partili cumhurbaşkanlığına sıcak baktığı, ciddi manada bir oranla yaklaştığını görüyoruz.
Trump'ın açıklamalarını şu anda izliyoruz. Trump'ın Ortadoğu'daki tavrı ne olacaktır? Çünkü Ortadoğu şu anda kaynıyor. Şu anda Ortadoğu ile ilgili bazı söylemler kulağımıza geliyor ki bu söylemler doğrusu rahatsız edicidir. Onun için tabii bunları oturup değerlendirmek gerekecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Afrika'ya büyük önem verildiğini anlatan Erdoğan, 2005'ten bu yana 12 olan büyükelçilik sayısının 39'a çıkarıldığını açıkladı.
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