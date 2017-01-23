Kartvizit çetesine suçüstü

Konya'da emniyet güçleri, çeşitli yerlere üzerinde kadın isim ve numaralarının bulunduğu fuhuş amaçlı kartvizit bırakıldığı ihbarını aldı. Ekipler, 3 kadın ile 1 erkeği takibe aldı. Yerlere kartvizit attığını anda suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 22 yaşındaki İsmail K., 27 yaşındaki Semra A., 25 yaşındaki Ayşe Ç. ve Mukaddes G.'nin (27) üst aramasında yaklaşık 100 kartvizit bulundu. 'Ara beni görüşelim Rüya', yazılı kartvizitlere el konuldu. Şüpheliler işlemlerinin ardından, 'Fuhşa teşvik,aracılık ve fuhşun yolunu kolaylaştırmak'suçlarından adliyeye sevk edildi.
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