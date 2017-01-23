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Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin bütün bölgelerini etkisi altına alan  yağışı bu hafta yeniden geliyor. 'da çarşamba günü karla karışık yağmur şeklinde etkili olması beklenen yağışlar perşembe günü kara dönüşecek. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri yurdun büyük bölümünde kar yağışı olacak.

İstanbullular dikkat! Meteoroloji tarih verdi

Meteoroloji bu kez önemli uyarıda bulundu. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin bütün bölgelerini etkisi altına alan yağışı bu hafta yeniden geliyor. Özellikle ve Ankara için kar uyarısı yapılıyor. Böylelikle Türkiye yeni bir kar yağışının etkisi altına giriyor. Peki, kar ne zaman yağacak? İstanbul'da çarşamba günü karla karışık yağmur şeklinde etkili olması beklenen yağışlar perşembe günü kara dönüşecek. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri yurdun büyük bölümünde kar yağışı olacak. Ankara'da da çarşamba gününden itibaren kar yağış bekleniyor.

İstanbul, Ankara ve yurdun pek çok bölümüne yeniden kar yağışları geliyor. Meteorolojinin son tahminlerine göre İstanbul'da salı günü yağmur, çarşamba günü karla karışık yağmur bekleniyor. Yağışlar perşembe gününden itibaren kar yağışına dönecek. Ankara'da ise çarşamba gününden itibaren kar yağışı bekleniyor.

İstanbul'da kar yağışının pazar gününe, Ankara'da ise cumartesi gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi 09:39
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