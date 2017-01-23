Kar geliyor

Meteoroloji, yeni bir soğuk hava dalgası uyarısı yaptı. Salı gününden itibaren yurt genelinde kar ve şiddetli yağmur yağışının olacağı duyuruldu. Buna göre İstanbul'da Çarşamba günü karla karışık yağmur yağacak. Perşembe günü yağışlar kara dönüşecek. Başkentte ise Çarşamba günü başlayacak kar yağışı, Cumartesi gününe kadar sürecek. Kıyı kesimlerde de sağanak yağış etkili olacak.
BUZ DEPOSU! Van'ın Özalp İlçesi'nde bulunan bir su deposunun boruları geçen hafta soğuk hava nedeniyle patladı. Depodan akan sular bir süre sonra dondu. Adeta buz kulesine dönüşen 20 metrelik depo, dağcıların antrenman alanı oldu. Dağlarda böyle dik buzulları bulmanın zor olduğunu belirten dağcı Ömer Demez, "Çalışmamız çok verimli geçti. Budeneyimi yaşamakta bizler içinçok heyecan verici oldu" dedi.
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