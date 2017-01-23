İnsanlık öldü!

Giresun'da geçen Cuma günü, Cabir Kuru (21), kendisinden boşanmak isteyen eşi Ayşe Kuru (18) ve kayınvalidesi Neriman Taş (42) ile karşılaştı. Cani koca, eşinin elinde olan ikiz çocuklarını otoyola fırlattı. Daha sonra da kadınları bıçaklamaya başladı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Ayşe ve annesi hayatını kaybetti. Kaçan katil zanlısı kısa sürede yakalandı. 6 aylık ikizler ve 4 yaşındaki ağabeyleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkililerince gözlem altına alındı. Cinayetin ardından ortaya çıkan görüntüler ise insanlık ölmüş dedirtti. Görüntülerde, bizzat önünde gerçekleşen taksici cani adama müdahale etmek yerine hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Birçok vatandaş sadece izlemekle yetiniyor. İşlediği cinayetten sonra olay yerinden kaçan zanlının gittiğini gören bazı vatandaşlar yerde kanlar içinde yatan anne kıza yardım etmeye çalışırken bazılarının ise cep telefonları ile görüntü ve fotoğraf almaya çalıştığı görülüyor.