İnsanlık öldü!

Giresun'da geçen Cuma günü, Cabir Kuru (21), kendisinden boşanmak isteyen eşi AyşeKuru (18) ve kayınvalidesi NerimanTaş (42) ile karşılaştı. Cani koca, eşinin elinde olan ikiz çocuklarını otoyola fırlattı. Daha sonrada kadınları bıçaklamaya başladı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Ayşe ve annesihayatını kaybetti. Kaçan katil zanlısı kısa sürede yakalandı. 6 aylık ikizler ve 4 yaşındaki ağabeyleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkililerince gözlem altına alındı. Cinayetin ardından ortaya çıkan görüntüler ise insanlık ölmüş dedirtti. Görüntülerde, bizzat önünde gerçekleşen taksici cani adama müdahale etmek yerine hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Birçok vatandaş sadece izlemekle yetiniyor. İşlediği cinayettensonra olay yerinden kaçan zanlınıngittiğini gören bazı vatandaşlaryerde kanlar içindeyatan anne kıza yardım etmeyeçalışırken bazılarının ise ceptelefonları ile görüntü ve fotoğrafalmaya çalıştığı görülüyor.
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