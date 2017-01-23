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Hastalığı tutuklattı

Hastalığı tutuklattı
Bursa'da büyük AVM'lerin içerisinde hırdavat ve ev aletleri satan bir firmadan 20 gün içinde 5 defa yaşanan lık olaylarında matkap, kamera, havlu ve elektronik aletler çalındı. Hırsız Ahmet B. (26) güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polise haber verildi. Ekiplerin yaptığı titiz çalışma sonucu yakalanan şüpheli verdiği ifadede, "Çalmadan duramam. Bende çalma hastalığı var" dedi. Ahmet B., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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