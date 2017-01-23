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Gözlerinden öperiz Ceylan

Gözlerinden öperiz Ceylan
İzmir'de yaşayan görme engelli Ceylan Avşar (14) ailesinden ayrı kalmamak için okula gitmedi. Ailesinin ısrarı üzerine Bornova Aşık Veysel Görme Engelliler Ortaokulu'na müracaat etti. Yapılan seviye tespit sınavını başarıyla geçerek 5. sınıfa yerleşti. Okulda görme engellilerin kullandığı Braille alfabesi ile okumayı öğrendi. Şu anda 8. sınıfta olan Ceylan, ilk dönem not ortalamasıyla okul birinciliğini elde etti. TEOG sınavında da 91.6 puan alan Ceylan, engeline rağmen elde ettiği başarıyla herkese örnek gösterildi.
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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