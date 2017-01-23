Gözlerinden öperiz Ceylan

İzmir'de yaşayan görme engelli Ceylan Avşar (14) ailesinden ayrı kalmamak için okula gitmedi. Ailesinin ısrarı üzerine Bornova AşıkVeysel Görme EngellilerOrtaokulu'na müracaat etti. Yapılan seviye tespit sınavını başarıyla geçerek 5.sınıfa yerleşti. Okulda görme engellilerin kullandığı Braille alfabesi ile okumayı öğrendi. Şu anda 8. sınıfta olan Ceylan, ilk dönem not ortalamasıyla okul birinciliğini elde etti. TEOG sınavında da 91.6puan alan Ceylan, engeline rağmen elde ettiği başarıyla herkese örnek gösterildi.
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