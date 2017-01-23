Genç kayıp

Balıkesir'de dün Süleyman Zent (17) belirlenemeyen bir sebeple hayatını kaybetti. Arkadaşları ile birlikte bu bölgede bulunan metruk binanın çevresinde oldukları öğrenilen Zent'in ölüm nedeni henüz netleşmedi. Polis ekipleri güvenlik şeridi ile olay yerini çevirdi. Savcının incelemesinin ardından ceset ayrıntılı otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.