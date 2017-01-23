Fırat Kalkanı Harekatı'nda 1. aşamanın sonuna yaklaşılıyor. El Bab kuşatmasında DEAŞ terör örgütü elindeki bölgeleri teker teker kaybediyor. Operasyonlar karşısında terör örgütü için çember daralıyor. En son El Bab'ın Kabaşin'le bağlantısı kesilmişti. Bugün de El Bab'ın batısında rejim güçlerinin kontrol noktasına yakın bir bölgede bulunan Tall Rahal ve Kharabishah DEAŞ'ın elinden alındı.

MESAFE 1 KM'NİN ALTINA DÜŞTÜ

Halep'in doğusunda bulunan Husamiyah, Sirbus ve Dayr Hanta'nın alınmasıyla ÖSO ve rejim güçleri arasında DEAŞ'ın elinde bulunduracağı bir bölge kalmamış olacak. Böylelikle Özgür Suriye Ordusu ve Esed rejimi bölgede ilk kez karşı karşıya gelmiş olacak.

Yeşil bölge ÖSO'nun elinde, kırmızı bölge ise Esed güçlerinin kontrolü altında bulunuyor.





194 DEAŞ HEDEFİ VURULDU

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı'nın 153. gününde terör örgütü DEAŞ'a ait 194 hedef vuruldu, 65 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekat devam ediyor.

Harekatın 153. gününde muhalif unsurların, bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla düzenlediği harekat, yoğun ateş desteğiyle devam etti.

Harekatta terör örgütü DEAŞ'a ait 194 hedefe atış yapılarak, teröristlerce kullanılan barınma alanları, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçların bir kısmı imha edildi, bir kısmı kullanılamaz hale getirildi.

Türk Hava Kuvvetlerince, El Bab ve Bzagah bölgelerinde DEAŞ'a ait 14 hedefe düzenlenen hava harekatında 6 karargah binası, 7 barınma alanı ve bir bombalı araç imalathanesi imha edildi.

Koalisyon hava unsurları tarafından, Tadif, Abu Jabbar ve Uvayshiyah bölgelerinde DEAŞ'a yönelik 3 hava harekatı ve silahlı İHA ile yapılan 2 atış sonucu bir tank, bir silahlı araç, 3 araç ve bir havan imha edildi.

Gün içinde icra edilen harekat kapsamında DEAŞ mensubu 65 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı tespit ve imha timlerince, 25 el yapımı patlayıcı ve 12 mayın imha edildi.

Harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 3 bin 113 el yapımı patlayıcı ve 55 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.