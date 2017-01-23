Yol Durumu
  1. Türkiye'den İsrail'e jet kınama
  2. Bakanlar Kurulu toplandı

’nün askeri okul ayağına 3. dalga operasyon

ile mücadele kapsamında Kahramanmaraş merkezli 18 ilde yapılan operasyonda örgütün askeri okul ayağına yönelik 3. dalga operasyon başlatıldı.

FETÖ’nün askeri okul ayağına 3. dalga operasyon
merkezli toplam 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) askeri okul ayağına yönelik 3. dalga operasyon başlatıldı.

Elbistan Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, FETÖ/PDY'nin hukuka aykırı olarak a öğrenci yetiştiren, askeri okulların giriş sınavlarının sorularını veren, aralarında 'örgüt imamı' subay ve astsubayların da bulunduğu yapıya üçüncü kez operasyon düzenledi.

Elbistan merkezli olarak toplam 18 ilde 41 adrese yapılan operasyonun sürdüğü bildirildi.

Daha önce 2 kez yapılan ve örgütün bu yapısına büyük darbe vuran operasyonun 3. ayağının 23 askeri personel, 5 askeri öğrenci, 1 polis memuru, 1 öğretmen ve 12 de sivil şahsı kapsadığı belirtildi.
Etiketler: , , ,
  • 23 Ocak 2017, Pazartesi 11:48
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar