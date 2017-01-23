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Feci kaza

Feci kaza
Konya'da 22 yaşındaki Şahin Aşkın'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp, şarampole devrildi. Sürücü Aşkın ile 6 aylık hamile eşi 20 yaşındaki Tuğba Aşkın yaralandı. Genç çift 5 saat boyunca yardım bekledi. Hastaneye kaldırılan Şahin Aşkın, tüm müdahalelelere rağmen kurtarılamadı. Eşinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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