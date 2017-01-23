Konya'da 22 yaşındaki Şahin Aşkın'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp, şarampole devrildi. Sürücü Aşkın ile 6 aylık hamile eşi 20 yaşındaki Tuğba Aşkın yaralandı. Genç çift 5 saat boyunca yardım bekledi. Hastaneye kaldırılan Şahin Aşkın, tüm müdahalelelere rağmen kurtarılamadı. Eşinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.