Erdoğan: Asla tasvip etmiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya'da yaptığı konuşmada "Türkiye'nin Afrika kıtasına yaklaşımı karşılıklı saygı çerçevesindedir. Tek tarafın zenginleştiği diğer tarafında insan kaynağı emek ve alın teriyle bu zenginliğe destek olmasını asla tasvip etmiyorum."şeklinde konuştu.



İşte o konuşmadan satır başları



"Şahsıma gösterilen ilgi için mevkidaşıma teşekkür ediyorum. Bugün kendisi ile yaptığımız görüşmeler, ülkelerimizin geleceği için çok çok faydalı geçti. İki ülke arasında çok ciddi bir potansiyel olduğunu gördük. Türkiye olarak istihdam oluşturacak yatırımların daha da artmasını arzu ediyoruz.Tanzanya makamlarının da kendilerine her türlü göstereceğinden eminim.

248 VATANDAŞIMIZ ŞEHİT OLDU

Türkiye 15 Temmuz gecesi bir terör örgütünün darbe girişimine maruz kaldı. 248 insanımız darbeciler tarafından şehit edildi. 7'den 70'e milletimizin tamamı sokaklara çıkarak, ülkesine ve demokrasisine sahip çıkmıştır.



KARDEŞLERİMİZİN ELİNDEN TUTUYORUZ

Türkiye'nin Afrika kıtasına yaklaşımı karşılıklı saygı çerçevesindedir. Tek tarafın zenginleştiği diğer tarafında insan kaynağı emek ve alın teriyle bu zenginliğe destek olmasını asla tasvip etmiyorum. Somali'de olduğu gibi böyle kardeşlerimizin elinden tutuyoruz."