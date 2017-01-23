En küçük firari!

Adana'da dün 1.5 yaşındaki Kerem Çete, annesi ve babası görmediği sırada alt kattaki babaannesi Nazife Çete'nin evine gitti. Burada uyuyakaldı. Babaanne de cezaevindeki eşini ziyaret etmek için evden çıktı. Çocuğu uyandırmayıp kapıyı açık bıraktı. Bu sırada kapı rüzgardan kapandı. Oğlunu göremeyen anne Hatice Çete paniğe kapıldı. Hemen eşi Murat Çete'ye haber verdi. Aile ve mahalleli küçük çocuğu her yerde aradı ancak bulamamdı. Polise haber verildi. Bu sırada Nazife Çete, geri döndü. Torunun kayıp olduğunu öğrenince "Benim evde uyuyordu ne zaman kaybolmuş? Kapı açıktı birisi alıp gitmiş" dedi. Anahtarla kapıyı açtı. Kerem'in uyuduğunu gören anne ve baba sevinç gözyaşlarına boğuldu. AFAD ekipleri ise mutlu haber ile yoldan geri döndü.