En küçük firari!

Adana'da dün 1.5 yaşındaki Kerem Çete, annesi ve babası görmediği sırada alt kattaki babaannesi Nazife Çete'nin evine gitti. Burada uyuyakaldı. Babaanne de cezaevindeki eşini ziyaret etmek için evden çıktı. Çocuğu uyandırmayıpkapıyı açık bıraktı. Bu sırada kapı rüzgardankapandı. Oğlunu göremeyen anne Hatice Çete paniğe kapıldı. Hemen eşi Murat Çete'ye haber verdi. Aile ve mahalleli küçük çocuğu her yerde aradı ancak bulamamdı. Polise haber verildi. Bu sırada Nazife Çete, geri döndü. Torunun kayıp olduğunu öğrenince "Benim evde uyuyordune zaman kaybolmuş? Kapı açıktı birisi alıpgitmiş" dedi. Anahtarla kapıyı açtı. Kerem'inuyuduğunu gören anne ve baba sevinçgözyaşlarına boğuldu. AFAD ekipleri isemutlu haber ile yoldan geri döndü.
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