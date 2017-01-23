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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın , Mozambik ve Madagaskar'dan oluşan Afrika ziyaretine refakat eden eşi , Tanzanya'nın başkenti Darüsselam'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın () ofisinin ını yaptı.

Emine Erdoğan, Tanzanyada TİKA ofisinin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın , Mozambik ve Madagaskar'dan oluşan Afrika ziyaretine refakat eden eşi , Tanzanya'nın başkenti Darüsselam'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın () ofisinin ını yaptı.

Emine Erdoğan'ın Tanzanya Devlet Başkanı John Pombe Joseph Magufuli'nin eşi Janeth Magufuli ve TİKA yetkilileriyle katıldığı açılış töreninde, engelliler için 25 akülü araç ile devlet hastanesine bağışlanmak üzere iki kuvöz hibe edildi.

Açılıştaki konuşmasında, Emine Erdoğan'ın şahsında Türkiye'ye teşekkürlerini ileten Janeth Magufuli, Afrika'nın kalkınmasına verilen destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

TİKA tarafından restore edilen Tanzanya Ulusal Müzesi'ni de ziyaret ederek, müze hakkında yetkililerden bilgi alan Emine Erdoğan, TİKA'nın, Türkiye'nin Afrika kıtasına uzanan dostluk eli olduğunu söyledi.

Tanzanya'nın belirli bölgelerinde yaşayan kabilelerin yaşamlarının sergilendiği Village Museum'u da ziyaret eden Emine Erdoğan'a bakan eşleri eşlik etti.
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi 19:10
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