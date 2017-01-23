Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;



Şahsıma gösterilen ilgi için mevkidaşıma teşekkür ediyorum. Bugün kendisi ile yaptığımız görüşmeler, ülkelerimizin geleceği için çok çok faydalı geçti.

İki ülke arasında çok ciddi bir potansiyel olduğunu gördük. Türkiye olarak istihdam oluşturacak yatırımların daha da artmasını arzu ediyoruz.Tanzanya makamlarının da kendilerine her türlü göstereceğinden eminim.



Türkiye 15 Temmuz gecesi bir terör örgütünün darbe girişimine maruz kaldı. 248 insanımız darbeciler tarafından şehit edildi. 7'den 70'e milletimizin tamamı sokaklara çıkarak, ülkesine ve demokrasisine sahip çıkmıştır.