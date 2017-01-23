Çocuk da yaparım kariyer de

Muş 'ta yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Grup Müsabakaları'nda ilginç anlar yaşandı. Kadın hakem Hatice Cömert, müsabakalara 4 aylık oğlu Çağlayan ile katıldı. Cömert, müsabakaları yönetirken bebeğini tribündeki hakem arkadaşına bıraktı. Maç aralarında sık sık bebeğini emziren anne Cömert, ödül törenine de oğluyla katılarak salondakilerden alkış aldı. Eşi Aslan Cömert de kendisi gibi hakem olan Hatice Cömert, "Bebeğimi emzirdiğim için bir yere bırakamıyorum. Oğlum umarım büyüyünce judocu olur" ifadelerini kullandı.