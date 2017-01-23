Çizgili sırtlan kazada telef oldu

Şanlıurfa'nınBirecik İlçesi'nde biraraç, yolun karşısınageçen çizgili sırtlanaçarptı. Sırtlan telefolurken, kimliğibelirsiz sürücü aracıylakaçtı. Soyu tükenen canlılararasında gösterilen ve bölgede2013'te görülmeye başlanançizgili sırtlanın ölümüne yol açansürücünün yakalanması içinçalışma başlatıldı. Nesli tükenenhayvanlar arasında bulunan vekoruma altına alınan çizgilisırtlanın, Şanlıurfa'da genellikleHalfeti ile Birecik ilçelerindekikayalıklı ve bozkır alanlardayaşadıkları biliniyor.
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