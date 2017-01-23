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Çizgili kazada telef oldu

Çizgili sırtlan kazada telef oldu
Şanlıurfa'nın Birecik İlçesi'nde bir araç, yolun karşısına geçen çizgili sırtlana çarptı. Sırtlan telef olurken, kimliği belirsiz sürücü aracıyla kaçtı. Soyu tükenen canlılar arasında gösterilen ve bölgede 2013'te görülmeye başlanan çizgili ın ölümüne yol açan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Nesli tükenen hayvanlar arasında bulunan ve koruma altına alınan çizgili sırtlanın, Şanlıurfa'da genellikle Halfeti ile Birecik ilçelerindeki kayalıklı ve bozkır alanlarda yaşadıkları biliniyor.
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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