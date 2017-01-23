CHP’den 3 bahane

CHP lideri KemalKılıçdaroğlu talimatverdi. Parti yönetimiAnayasa Mahkemesi'negötürecekleri 3 gerekçeyibelirledi. Hazırlanan dosyada,Anayasa'nın değiştirilemez maddelerindedeğişiklik yapıldığı, gizli oylamakuralına uyulmadığı, 18 maddelik teklifin'torba anayasa' olduğu iddiası yeralacak. AYM'nin 2008'de verdiği kararıreferans alan CHP, mahkemenin budeğişikliği "teklif dahi edilemez" diyerekiptal etmesini isteyecek. "Bu Anayasa'nınilk 4 maddesine aykırı birtekliftir" diyecek.
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