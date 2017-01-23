CHP’den 3 bahane

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu talimat verdi. Parti yönetimi Anayasa Mahkemesi'ne götürecekleri 3 gerekçeyi belirledi. Hazırlanan dosyada, Anayasa'nın değiştirilemez maddelerinde değişiklik yapıldığı, gizli oylama kuralına uyulmadığı, 18 maddelik teklifin 'torba anayasa' olduğu iddiası yer alacak. AYM'nin 2008'de verdiği kararı referans alan CHP, mahkemenin bu değişikliği "teklif dahi edilemez" diyerek iptal etmesini isteyecek. "Bu Anayasa'nın ilk 4 maddesine aykırı bir tekliftir" diyecek.