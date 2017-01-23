TBMM'de yapılan 2. tur oylamanın ardından AK Parti ve MHP gruplarının desteğiyle, 'Cumhurbaşkanlığı sistemi'ni öngören anayasa değişikliği için referandum yolu açılmıştı. HDP'nin de desteğiyle Meclis'i meşgul etmeye çalışarak, söz konusu değişikliği engellemeye çalışan CHP ise karara sert tepi göstermişti. Sabaha karşı partisinin TBMM grubunu olağanüstü toplantıya çağıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halka inandığını belirtmişti. Alınan kararı 'hata' olarak nitelendirerek, "Parlamentoda oynanan oyunu büyük Türk milleti bozacaktır, buna yürekten inanıyorum. 1. bölüm, ne getirdiğini bilmeden imzalayan milletvekilleriyle tamamlandı. milletimizle bütün Türkiye'de mücadelesini yapacağız.
BİR GÜN SONRA 'U' DÖNÜŞÜ
200 yıllık demokrasi mücadelesi geriye döndürülemez. Sadece kendimizi değil, bütün insanları savunuyoruz. TBMM'de yapılan bu hatayı milletimiz düzeltecektir. Milli kurtuluş savaşını beraber verdik, şimdi demokraside milli kurtuluş savaşını hep birlikte vereceğiz. Tarafsız bir cumhurbaşkanı oluncaya, milletin iradesi parlamentoya sağlıklı yansıyıncaya kadar, yasakların olmadığı bir Türkiye'yi ayağa kaldırıncaya kadar" ifadelerini kullanmıştı. Halka güvendiğini belirten Kılıçdaroğlu'nun partisi CHP, bu açıklamadan yalnızca bir gün sonra söz konusu maddelerin halk oylamasına sunulmaması için AYM'ye gideceğini ilan etti. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 'partili cumhurbaşkanlığı' teklifini merkeze alan anayasa değişikliğini, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıyacaklarını söyledi. CHP'nin başvurusunda anayasaya aykırılık iddialarının yanı sıra gizli oylamanın ihlal edildiği de yer alacak.
'KABUL ETMEYECEĞİZ' DEMİŞTİ
CHP, Genel Kurul'daki görüşmelere ilişkin dijital kayıt cihazları, kamera, fotoğraf makinalarındaki görüntüleri de başvurusuna ekleyecek. Oylamaya ilişkin düşülen şerhler de başvuruda yer alacak. Daha önce de benzer bir açıklama yapan Özel, teklifin Meclis'te 330'un üzerine kabul oyu alması halinde AYM'ye başvuracaklarını söylemişti.
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Anayasa değişikliğini hiç incelemeden hemen evet derim çünkü Halka gitmekten korkan,şiddetle karşı çıkan chphdpkk ekibine bakarım bunlar istemiyorsa kesin bu Güzel Ülkenin büyük yararınadır.Çünkü bunlar bu Vatan için tek çivi çakmadıkları gibi tam aksine kandan,kaostan medet umarak her an kargaşa ve anarşi istemişlerdir.
halk tv herhalde arkadaşım izleti . top sakallı at kuyruklu sanatçı bir kişili ( ne sanatçısı ise ? ) konuşmasında karşısındaki kişi halka gider ve seçimini yapar dediğinde şöyle söylüyor " halka niye gitsin halk ne anlar " !!!!! hatırlayın " dağdaki çobanla benim oyum niye aynı olsun" işte chp zihniyeti demokrasi klıfında tam diktatörlük. sonrada surekli halkı cahil görüp " sen bilmezsin ben bilirim " demek ama 15 temmuzda sokaklarda olmamak.Atatürk diye ağızdan düşürmemek ama bölücü hdp ile birlikte hareket etmek. sırf düşmanlık olsun diye ülkesinde pkkyı barındıran esedin ayağına gitmek.kavgalı iken rusyaya gidip erdoğanı kötülemek. saymakla bitmeyen çelişkiler ve hala chp ye oy verenler.
BU ADAMI YALAN MAKİNASINA BAĞLASALAR , MAKİNA BUNUN YALANLARINA DAYANAMAYIP YANAR,,,,
HADİ GİT ,AVCUNU YALARSIN SEN ,ESKİ HAİN HAKİMLER YOK ARTIK ,KALANLARDA AYIKLANIYOR , ESKİ GÜNLER BİTTİ ARTIK BUNU KABULLEN ,,
chp nin derdi yok türkiye batarsa batsın halk biterse bitsin her yer yansın ama birtek onlara birşey olmasın varsın yılan kimi ısırırsa ısırsın yeterki chpyle dost olsun koyun koyuna olsunlar ama hep onlar bir tanesi olsun hiç çalışmasınlar yükselen kafası çalışan olursa bir darbe olsundu tek onlara yapılmasındı belalar başkalarına gelsin ama onlar güllük gülistanda yaşasındı onlar hiç sıkılmasınlardı nasıl olsa herşey onlara serbest diğerlerine yasak olsundu işlerine geldimi ordu polis göreve işlerine gelmedimi başkalarının polisi askeri olsundu adaleti yapan kanun onlar nasıl yorumlarsa öyle olsundu herkes yaşasın ama renkler fikirler hepsi onların istediği gibi olsundu onlar var olsundu gerisinin ne önemi olsundu
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