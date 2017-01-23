TBMM'de yapılan 2. tur oylamanın ardından AK Parti ve MHP gruplarının desteğiyle, 'Cumhurbaşkanlığı sistemi'ni öngören anayasa değişikliği için referandum yolu açılmıştı. HDP'nin de desteğiyle Meclis'i meşgul etmeye çalışarak, söz konusu değişikliği engellemeye çalışan CHP ise karara sert tepi göstermişti. Sabaha karşı partisinin TBMM grubunu olağanüstü toplantıya çağıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halka inandığını belirtmişti. Alınan kararı 'hata' olarak nitelendirerek, "Parlamentoda oynanan oyunu büyük Türk milleti bozacaktır, buna yürekten inanıyorum. 1. bölüm, ne getirdiğini bilmeden imzalayan milletvekilleriyle tamamlandı. milletimizle bütün Türkiye'de mücadelesini yapacağız.

BİR GÜN SONRA 'U' DÖNÜŞÜ

200 yıllık demokrasi mücadelesi geriye döndürülemez. Sadece kendimizi değil, bütün insanları savunuyoruz. TBMM'de yapılan bu hatayı milletimiz düzeltecektir. Milli kurtuluş savaşını beraber verdik, şimdi demokraside milli kurtuluş savaşını hep birlikte vereceğiz. Tarafsız bir cumhurbaşkanı oluncaya, milletin iradesi parlamentoya sağlıklı yansıyıncaya kadar, yasakların olmadığı bir Türkiye'yi ayağa kaldırıncaya kadar" ifadelerini kullanmıştı. Halka güvendiğini belirten Kılıçdaroğlu'nun partisi CHP, bu açıklamadan yalnızca bir gün sonra söz konusu maddelerin halk oylamasına sunulmaması için AYM'ye gideceğini ilan etti. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 'partili cumhurbaşkanlığı' teklifini merkeze alan anayasa değişikliğini, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıyacaklarını söyledi. CHP'nin başvurusunda anayasaya aykırılık iddialarının yanı sıra gizli oylamanın ihlal edildiği de yer alacak.

'KABUL ETMEYECEĞİZ' DEMİŞTİ

CHP, Genel Kurul'daki görüşmelere ilişkin dijital kayıt cihazları, kamera, fotoğraf makinalarındaki görüntüleri de başvurusuna ekleyecek. Oylamaya ilişkin düşülen şerhler de başvuruda yer alacak. Daha önce de benzer bir açıklama yapan Özel, teklifin Meclis'te 330'un üzerine kabul oyu alması halinde AYM'ye başvuracaklarını söylemişti.