Canlı bomba!

Güvenlikgüçleri, dün Van'ınİpekyolu İlçesi'ndeşüpheli paket ihbarıaldı. Hemen olayyerine gidip genişgüvenlik önlemlerialındı. Bomba imhaekipleri, şüphelipaketin yanınayaklaştıklarındaise şoka uğradı.Çünkü canlıbomba diye ihbaredilen pakette, 20 günlük bir bebek vardı!Soğuktan donmak üzere olan talihsiz bebekiçin olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Ekiplertarafından hastaneye götürülen 20 günlük kızbebek, karnının doymasının ardından uykuyadaldı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nebağlı sevgi evine teslim edilen minik bebeğibırakanların bulunması için çalışma başlatıldı.
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