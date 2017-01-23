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Canlı bomba!

Canlı bomba!
Güvenlik güçleri, dün Van'ın İpekyolu İlçesi'nde şüpheli paket ihbarı aldı. Hemen olay yerine gidip geniş güvenlik önlemleri alındı. Bomba imha ekipleri, şüpheli paketin yanına yaklaştıklarında ise şoka uğradı. Çünkü canlı bomba diye ihbar edilen pakette, 20 günlük bir bebek vardı! Soğuktan donmak üzere olan talihsiz bebek için olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Ekipler tarafından hastaneye götürülen 20 günlük kız bebek, karnının doymasının ardından uykuya daldı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı sevgi evine teslim edilen minik bebeği bırakanların bulunması için çalışma başlatıldı.
  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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