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toplandı

, başkanlığında toplandı.Çankaya Köşkü'ndeki toplantı, saat 11.25'te başladı.

Bakanlar Kurulu toplandı
toplantısı başkanlığında başladı.

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı. Toplantıda, yeni anayasa sürecinde gelinen son sürece bağlı olarak izlenecek yol haritası, terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlar olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınacak.
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi 11:36
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