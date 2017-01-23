Anketten taciz çıktı

Son dönemde iyice artan istismar olaylarına bir yenisi daha eklendi! Denizli'de yaşanan dehşet verici olay ise bir rehber öğretmenin dikkati sayesinde belirlendi. İddialara göre 8 Aralık günü meydana gelen ve akıllara durgunluk veren olay şöyle gelişti. Ortaokulda görevli rehber öğretmen, okulda bulunan öğrencilere anket yapmak istedi. Okuldaki bir sınıfa gidip öğrencilere, "Bana söyleyemediğiniz şeyleri ankete doldurun ve yazın" dedi. Bunun üzerine 13 yaşındaki N.U., başından geçen korkunç olayı bir bir kendisine verilen kağıda yazdı.



BABASININ ARKADAŞI

Anketin ardından yazılanları okuyan öğretmen, adeta şoka girdi. Çünkü talihsiz kız, kağıda babasının G.S isimli arkadaşının kendisine defalarca cinsel istismarda bulunduğunu ve bunu kimseye söylememesi için kendisini tehdit ettiğini itiraf etmişti! Öğretmen, vakit kaybetmeden talihsiz çocuğun durumunu okul yönetimine bildirdi. Bir yandan da durum aileye haber verildi. Olayın polis ekiplerine bildirilmesi üzerine G.S., isimli şahıs evinde enselendi. İfadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen sapık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



