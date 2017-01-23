Anketten taciz çıktı

Son dönemde iyice artan istismar olaylarına bir yenisi daha eklendi! Denizli'de yaşanandehşet verici olay ise birrehber öğretmenin dikkatisayesinde belirlendi. İddialara göre 8 Aralık günü meydana gelen ve akıllara durgunluk veren olay şöyle gelişti. Ortaokulda görevlirehber öğretmen, okuldabulunan öğrencilere anketyapmak istedi. Okuldaki bir sınıfa gidip öğrencilere, "Banasöyleyemediğiniz şeyleri anketedoldurun ve yazın" dedi. Bunun üzerine 13 yaşındaki N.U.,başından geçen korkunç olayıbir bir kendisine verilen kağıdayazdı.
BABASININ ARKADAŞI
Anketin ardından yazılanları okuyan öğretmen, adeta şoka girdi. Çünkü talihsiz kız, kağıdababasının G.S isimli arkadaşınınkendisine defalarca cinselistismarda bulunduğunu vebunu kimseye söylememesiiçin kendisini tehdit ettiğiniitiraf etmişti! Öğretmen, vakit kaybetmeden talihsiz çocuğun durumunu okul yönetimine bildirdi. Bir yandan da durum aileye haber verildi. Olayın polis ekiplerinebildirilmesi üzerine G.S., isimlişahıs evinde enselendi. İfadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen sapık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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