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Soba faciası

Soba faciası
Bursa'da imam nikahlı eşinden bir süre önce ayrılan ve 4 yaşında bir kızı bulunan Barış Tunç (35), dün çalıştığı dürümcüye gitmedi. Şüphelenen mesai arkadaşları, iş çıkışı yalnız yaşadığı evine gitti. İçeriden duman geldiği fark edildi. Polise haber verildi. Ekipler, Tunç'un cesedi ile karşılaştı. Barış Tunç'un uyuduğu sırada ısınmak için çalıştırdığı elektrikli sobanın kanepenin üzerine devrildiği, yavaş yavaş yanan kanepeden çıkan dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği tespit edildi. İncelemede ayrıca, elektrikli soba düşünce evin sigortalarının attığı belirlendi.
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