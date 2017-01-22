Örnek zabıta

İzmir Urla Belediyesi'nin emektar zabıta memurları Mahmut Altuğ ve Mehmet Öztürk, dün Cumhuriyet Meydanı'nda içinde 9 bin TL bulunan cüzdan buldu. Durum, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildi. Cüzdanın sahibi birkaç saat içinde bulundu. Balçova'da oturanMustafa Aybacı'ya (75) ait olduğu anlaşılan cüzdansahibine teslim edildi. Bankadan çektiği 9 bin TL'yi evinin tadilatını yapmasını için Urla'daki arkadaşına vermeyi planladığını söyleyen Mustafa Aybacı, duyarlıdavranışları için zabıta memurlarına teşekkür etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.