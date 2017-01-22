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Örnek zabıta

Örnek zabıta
İzmir Urla Belediyesi'nin emektar zabıta memurları Mahmut Altuğ ve Mehmet Öztürk, dün Cumhuriyet Meydanı'nda içinde 9 bin TL bulunan cüzdan buldu. Durum, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildi. Cüzdanın sahibi birkaç saat içinde bulundu. Balçova'da oturan Mustafa Aybacı'ya (75) ait olduğu anlaşılan cüzdan sahibine teslim edildi. Bankadan çektiği 9 bin TL'yi evinin tadilatını yapmasını için Urla'daki arkadaşına vermeyi planladığını söyleyen Mustafa Aybacı, duyarlı davranışları için zabıta memurlarına teşekkür etti.
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