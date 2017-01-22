Orduya X-Band EPM Modem geliyor

Türkiye milli hamlesi tam gaz devam ediyor. Uydu üzerinden güvenli haberleşme sayesinde terörle mücadelede etkin bir rol alacak olan 'X-Band EPM Modem' askeriyenin hizmetine sunuldu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Birkaç ülkenin üretebildiği,uydu üzerinden güvenli haberleşme sağlayan 'X-Band EPM Modem'i yerli ve milli olarak ordumuzun hizmetine sunduk" ifadeleri kullanıldı.
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"X-Band EPM Modem" haberi iyi bir duyuru. Nasıl diye herhangi bir meraka gerek yok, çarşaf çarşaf sayfalarda, 7'den 70'e, gerekli gereksiz herkesin haberi var artık.
hayrli ugurliTURKIYE devami insallah olur zaten bu yakisir TURKIYEye
Hayırlı uğurlu olsun. Sonuna kadar yerli ve sonuna kadar milli olsun!
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