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Orduya '' geliyor

Uydu üzerinden güvenli haberleşme sayesinde terörle mücadelede etkin bir rol alacak olan '' askeriyenin hizmetine sunuldu.

Orduya X-Band EPM Modem geliyor
Türkiye milli hamlesi tam gaz devam ediyor. Uydu üzerinden güvenli haberleşme sayesinde terörle mücadelede etkin bir rol alacak olan '' askeriyenin hizmetine sunuldu.




'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Birkaç ülkenin üretebildiği,uydu üzerinden güvenli haberleşme sağlayan 'X-Band EPM Modem'i yerli ve milli olarak ordumuzun hizmetine sunduk" ifadeleri kullanıldı.
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  • 22 Ocak 2017, Pazar 22:48
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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t4532 t4532

"X-Band EPM Modem" haberi iyi bir duyuru. Nasıl diye herhangi bir meraka gerek yok, çarşaf çarşaf sayfalarda, 7'den 70'e, gerekli gereksiz herkesin haberi var artık.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.01.2017 00:20
kosovali kosovali

hayrli ugurliTURKIYE devami insallah olur zaten bu yakisir TURKIYEye

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.01.2017 00:12
theworldisbiggerthanfive theworldisbiggerthanfive

Hayırlı uğurlu olsun. Sonuna kadar yerli ve sonuna kadar milli olsun!

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır0
cevapla 22.01.2017 23:23
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