Ölüm ayırdı!

Korkunç kaza dün Edirne Keşan'da yaşandı. 45 yaşındaki Bayram Çiçek'in kullandığı otomobil, arıza yapması nedeniyle sağ şeritte duran TIR'a arkadan çarptı. Araç hurda yığınına döndü. Sürücü Çiçek yaralanırken, yanında oturan kızı Hazal Çiçek (17) feci şekilde hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerine haber verildi. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan baba, hastaneye kaldırıldı. Durumunun ise ağır olan olduğu öğrenildi. Hazal Çiçek'in cesedi ise otopsi için morga konuldu. Kazanın ardından otomobilin hız ibresi 120 kilometrede takılı kaldı. TIR sürücüsü Ali Yiğitalp ifadesi alınmak üzere Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kaza nedeniyle Keşan'dan Gelibolu yönüne ulaşım yaklaşık 2 saat tek şeritten sağlanabildi.