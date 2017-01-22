Milletim karar verecek

Tüm bu yatırımlar bittiğinde İstanbul'un ulaşımı büyük ölçüde raylı sistem üzerinden gerçekleşecektir. Raylı sistemle boğaz geçişi konusunda Marmaray'ın ardından Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerindeki hattı da devreye almak suretiyle iki alternatifli bir imkanı oluşturmuş oluyoruz.
Hamdolsun ne yaptınız ki diyenlere dün akşam sabah namazına doğru parlamento güzel bir cevap verdi, ama gerçek cevabı inşallah beşer planında egemenlik milletindir. Milletim nihai kararı verecek ve bu kararla beraber Türkiye yeni bir sıçrama noktasına ulaşacaktır. Milletimiz için hayırlı olsun. Ülkemiz için hayırlı olsun.
Şu anda referandum sürecindeyiz. İnşallah bu süreç de neticeye ulaşacak. Bunun ardından sizlerin bu (Darbecilere idam) talebi inanıyorum parlamentoda gündeme gelecektir. Bu bana geldiği zaman peşinen söylüyorum, ben bunu onaylarım. George ne der, Hans ne der beni ilgilendirmez.
ÇETELERİN HEPSİ ÇÖKECEK
Sizlerden bir ricada bulunuyorum; Referandumla ilgili kampanyada inanıyorum ki gece gündüz çalışarak geleceğe yürüyeceksiniz. Çünkü biz tek milletiz, tek bayrağız, tek vatanız, tek devletiz. Öyle ise durmak yok yola devam
Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıların aşmasının yolu işte bu manzaradır. Toplu açılış ile verdiğimiz mesajlar, birlikteliktir. Ülkemizi terör, baskı, kuşatma ile ayak oyunları, riyakarlık, algı operasyonları ile sindirmek, huzursuz etmek isteyenleri bozacak olan manzara işte budur.
İstedikleri kadar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne, AK Parti'nin il teşkilatına lav silahı ile ateş etsinler. Bunlar ile bir yere varmak mümkün değil. Bunu iyi bilsinler ki; bizler bu yola her şeyimizi koyduk.
Unutmayınız onlar geleceğimizi karatmak isteyecek, biz yaptığımız her yatırımlar istikbalimizi aydınlatacağız.
DEAŞ, PKK, PYD, YPG, DHKP-C, FETÖ; Selçuklu Sultanı Kılıçarslan'dan beri karşımıza çıkartılan ihanet çeteleri nasıl çöktüyse yine çökecek. Milletimiz istiklalinin ve istikbalinin söz konusu olduğunda 15 Temmuz'da olduğu gibi Allah'ın izni ile her şeyi yapacaktır.
Dünkü kahramanlarla birlikte tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarımıza baş sağlığı diliyorum. İnancımıza göre şehitler ölmez, onlar diridirler. Rabbim ayetinde buyuruyor. Kimse şehitlerimiz için ölü demesin. Tenlerin ölmesi bir şey ifade etmez, onlar diridir.
Erdoğan, "Bugün açılışını yaptığımız Kadıköy-Tavşantepe metro, Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar olan bölüm 2019 yılında tamamlanacak. Sabiha Gökçen Havalimanı'mızın ikinci pistinin devreye girmesiyle, kapasite büyük gövdeli uçakların da inişine uygun hale gelerek 70 milyona ulaşacak" dedi.
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