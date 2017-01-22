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Kasksız dehşet!

Kasksız dehşet!
Antalya'da dün havanın güneşli olmasını değerlendirmek isteyen Hakan K. ve Batuhan Ç. elektrikli bisikletle Konyaaltı'na doğru yola çıktı. Kaskları bulunmayan gençlerden Hakan K., bir başka sürücünün sıkıştırması nedeniyle aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çarptı. Kazayı gören sürücüler hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı iki arkadaş ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Elektrikli bisiklet ise çekici ile otoparka kaldırıldı.
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