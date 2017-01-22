Kasksız dehşet!

Antalya'da dün havanın güneşli olmasını değerlendirmek isteyen Hakan K. ve Batuhan Ç. elektrikli bisikletle Konyaaltı'na doğru yola çıktı. Kaskları bulunmayangençlerden Hakan K., bir başka sürücününsıkıştırması nedeniyle aracın direksiyonhakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çarptı. Kazayı gören sürücüler hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı iki arkadaşekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.Elektrikli bisiklet ise çekici ile otoparkakaldırıldı.
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