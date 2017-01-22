Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının salı günü batı kesimlerden başlayarak haftasonuna kadar kuzey, iç ve batı kesimlerde azalması bekleniyor.
Pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde yoğun sis ve pus etkili olacak.
Salı günü yurdumuz batı kesimlerden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına giriyor.
Soğuk havayla beraber gelen yağışlar kar şeklinde olacak. Yağışlar kıyı kesimlerde sağanak yağmur şeklinde gerçekleşecek.
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, İstanbul'da çarşamba günü karla karışık yağmur şeklinde etkili olması beklenen yağışlar perşembe günü kara dönüşecek.
Kar yağışının pazar gününe kadar etkili olması tahmin ediliyor. Çarşamba gününden itibaren yağışlar yurt genelinde etkili olacak.
Kar geri dönüyor
İstanbul ve Ankara için kar yağışı uyarısı geldi. İstanbul'da çarşamba günü karla karışık yağmur şeklinde etkili olması beklenen yağışlar perşembe günü kara dönüşecek. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkili olacak.
Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının salı günü batı kesimlerden başlayarak haftasonuna kadar kuzey, iç ve batı kesimlerde azalması bekleniyor.
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