Antalya'dayaşayanSeval C. (31)2010 yılındaHalk EğitimMerkezi'ninaçtığı bilgisayarkursunayazıldı. Buradabilgisayaröğretmeni AliC. (35) ilearkadaş oldu. İkilinin dostlukları ilerleyinceAli C., evlilik teklif etti. Öğretmenininteklifini kabul etmeyen Seval C., kursubıraktı. Seval C., uzun süre görüşmediği Ali C.ile geçen yıl yeniden görüşmeye başladı. İş aradığınısöyleyerek yardım istedi. Bunun üzerineAli C., kendisine Akdeniz Üniversitesi'nde işayarlayacağını söyledi. Bir süre sonrada gençkadından 50 bin lira para istedi. Öğretmenegüvenen Seval C., parayı verdi. Bir türlü işegirişi yapılmayan genç kadın, durumu AkdenizÜniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na sordu.Personel alımı olmadığını öğrenen SevalC., Ali C.'nin kendisine toplam 50 binTL dolandırdığını iddia ederek şikayetçioldu. Şikayet üzerine Ali C. 'nitelikli dolandırıcılık'suçundan tutuklandı. Ali C. hakkında 3yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Savcılık, Ali. C.'ye yardım ettiği gerekçesiylearkadaşları Mesut A. Sinan D. hakkındada dava açtı. İlk duruşma dün Antalya1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti.Hakim karşısına çıkan Ali C., tahliyeedilmesi halinde zararı karşılayacağını belirterekşunları söyledi: "Dolandırıcılık suçunutek başına kabul ediyorum. Bir hatayaptım. Suçumu kabul ediyorum." Dolandırıldığınısöyleyen Seval C., ise "İş vaadiyle benikandırdı. Hayallerimi çaldı" dedi. Mahkeme,yargılama sonunda Ali C.'nin müştekilerinzararını karşılayacağını taahhüt etmesiüzerine tahliyesine karar verdi. Duruşma5 Nisan'a ertelendi.
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