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Hayallerimi çaldı!

Seval’e gönlünü kaptırdı. Aşkına karşılık bulamayınca iş vaadiyle kandırıp 50 bin lirasını aldı. Olay mahkemeye taşındı. Parayı ödeyeceğini söyleyen Ali C. serbest kaldı

Hayallerimi çaldı!
Antalya'da yaşayan Seval C. (31) 2010 yılında Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı bilgisayar kursuna yazıldı. Burada bilgisayar öğretmeni Ali C. (35) ile arkadaş oldu. İkilinin dostlukları ilerleyince Ali C., evlilik teklif etti. Öğretmeninin teklifini kabul etmeyen Seval C., kursu bıraktı. Seval C., uzun süre görüşmediği Ali C. ile geçen yıl yeniden görüşmeye başladı. İş aradığını söyleyerek yardım istedi. Bunun üzerine Ali C., kendisine Akdeniz Üniversitesi'nde iş ayarlayacağını söyledi. Bir süre sonrada genç kadından 50 bin lira para istedi. Öğretmene güvenen Seval C., parayı verdi. Bir türlü işe girişi yapılmayan genç kadın, durumu Akdeniz Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na sordu. Personel alımı olmadığını öğrenen Seval C., Ali C.'nin kendisine toplam 50 bin TL dolandırdığını iddia ederek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Ali C. 'nitelikli lık' suçundan tutuklandı. Ali C. hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Savcılık, Ali. C.'ye yardım ettiği gerekçesiyle arkadaşları Mesut A. Sinan D. hakkında da dava açtı. İlk duruşma dün Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti. Hakim karşısına çıkan Ali C., tahliye edilmesi halinde zararı karşılayacağını belirterek şunları söyledi: "Dolandırıcılık suçunu tek başına kabul ediyorum. Bir hata yaptım. Suçumu kabul ediyorum." Dolandırıldığını söyleyen Seval C., ise "İş vaadiyle beni kandırdı. Hayallerimi çaldı" dedi. Mahkeme, yargılama sonunda Ali C.'nin müştekilerin zararını karşılayacağını taahhüt etmesi üzerine tahliyesine karar verdi. Duruşma 5 Nisan'a ertelendi.
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