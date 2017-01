yaşayan(31)2010 yılındaHalk EğitimMerkezi'ninaçtığı bilgisayarkursunayazıldı. Buradabilgisayaröğretmeni A(35) ilearkadaş oldu.Seval C., uzun süre görüşmediği Ali C.ile geçen yıl yeniden görüşmeye başladı. İş aradığınısöyleyerek yardım istedi. Bunun üzerineAli C., kendisine Akdeniz Üniversitesi'nde işayarlayacağını söyledi. Bir süre sonrada gençkadından 50 bin lira para istedi. Öğretmenegüvenen Seval C., parayı verdi. Bir türlü işegirişi yapılmayan genç kadın, durumu AkdenizÜniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na sordu.Şikayet üzerine Ali C. 'nitelikli dolandırıcı lık'suçundan tutuklandı. Ali C. hakkında 3yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.İlk duruşma dün Antalya1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti.Dolandırıldığınısöyleyen Seval C., ise "İş vaadiyle benikandırdı. Hayallerimi çaldı" dedi.