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Havada panik

Havada panik
Kayseri'den Almanya'nın kentine gitmek için dün saat 14.10'da Erkilet Havaalanı'ndan kalkan Havayolları'na ait uçağın sağ kanadındaki motor alev aldı.

Bunun üzerine pilotlar acil iniş izni istedi. Güvenlik önlemleri alınan havaalanına tek motorla pistin girişinde durdu. İtfaiye ekipleri motordaki a söndürdü. Panik yaşayan yolcular ise başka bir uçakla Düsseldorf'a gönderildi.

Ali ALTUNDAŞ
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