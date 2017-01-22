Havada panik

Kayseri'den Almanya'nın Düsseldorf kentine gitmek için dün saat 14.10'da Erkilet Havaalanı'ndan kalkan Pegasus Havayolları'na ait uçağın sağ kanadındaki motor alev aldı.
Bunun üzerine pilotlar acil iniş izni istedi. Güvenlik önlemleri alınan havaalanına uçak tek motorla pistin girişinde durdu. İtfaiye ekipleri motordaki yangına söndürdü. Panik yaşayan yolcular ise başka bir uçakla Düsseldorf'a gönderildi.
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