FETÖ baskısıyla ayrılan TSK pilotları döndü

FETÖ üyelerinin baskıları nedeniyle Hava Kuvvetleri Komutanlığından ayrılmak zorunda kalan pilotlardan 79'u yuvalarına dönmek için başvuruda bulundu.

YENİDEN SUBAY OLDULAR

Aralarından bir kurmay albay, 6 kadın pilot olmak üzere işlemleri tamamlanan 17 kişi, 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında yeniden subaylığa nasbedildi.

Tekrar subaylığa nasbedilen pilotların büyük bölümünün öncelikle eğitim uçuşlarında görevlendirildiği öğrenildi. Bir süre eğitim uçuşu gerçekleştirecek bu pilotların daha sonra eğitici olarak görev yapacağı kaydedildi.

Diğer başvuruların incelemesinin devam ettiği, sürecin kısa sürede sonuçlanacağı bildirildi. Başvuruların 27 Ocak'a kadar süreceği kaydedildi.

PİLOT AÇIĞI KAPATILIYOR

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan kararnameyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) personel ihtiyacının karşılanmasıyla görevlendirilen Milli Savunma Bakanlığınca, ilk olarak Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığında oluşan pilot açığının kapatılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verildi.

YATAY GEÇİŞLE ÖĞRENCİ ALMA İMKANI

Bu kapsamda Hava Harp Okuluna ara sınıflardan öğrenci alımı yapıldı. Hava Harp Okulunun 1, 2 ve 3. sınıflarına, öncelik pilotaj eğitimi veren üniversitelerden olmak üzere üniversitelerin uygun bölümlerinden yatay geçişle öğrenci alınması imkanı getirildi.

Bu sırada Kuvvet Komutanlığınca, sorunun daha kısa sürede çözülmesine yönelik iç kaynaktan personel temini süreci başlatıldı.

BİN 80 BAŞVURU

Böylece, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan ve çeşitli nedenlerle pilot olamamış personele başvuru imkanı tanındı. Bu kapsamda "yer sınıfı"nda görev yapan bin 80 personel, pilotluk için başvurdu.

Başvurulardan uygun olan 995'i yeniden incelendi. İncelemelerin ardından 295 personel sağlık muayenesine ve fizyolojik eğitime gönderildi. Kendi istekleriyle bırakan, sağlık muayenesi ve çeşitli nedenlerle elenenlerin ardından 225 personel uçuşa gönderilmeye hazır hale geldi. Bunlardan 120'si uçuş okuluna gönderildi, diğerlerinin de 60-80 kişilik gruplar halinde gönderilmesi planlanıyor.