Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde dün gece başlayan ve bu sabah saatlerine kadar devam eden operasyonda, eylem hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü.Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe'de güvenlik güçlerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde ilçeye gelen 3 teröristin kaymakamlık binası ile konutu çevresinde keşif yaptığı ve eylem hazırlığında olduğu belirlendi. Bunun üzerine dün gece saatlerinde teröristlerin bulunduğu Atatürk Mahallesi Yol Dere Caddesi'ndeki bir ikamete geniş kapsamlı operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında ikamette bulunan teröristlerin binaya girmeye çalışan güvenlik güçlerine ateş açmasıyla çatışma çıktı. Çatışmada gece saatlerinde Hevi Ezda kod adlı kadın terörist öldürüldü. Sabah saatlerinde ise Rızgar kod adlı terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi. Diğer teröristin etkisiz hale getirilmesi için operasyon sürüyor.





Öte yandan, Rızgar kod adlı teröristin 31 Ağustos 2016'da 26 yaşındaki mahalle bekçisi Ercan Gültekin'in şehit edildiği olayın faili olduğunun belirlendiği öğrenildi.

"CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA..."

Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Artuklu İlçesi Sulak Mahallesi mevkiinde olduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını yakalamak ve etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenleneceği belirtilerek, "Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 21 Ocak 2017 Cumartesi günü saat 19.00 itibari ile Artuklu İlçesine bağlı Sulak Mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır" denildi. Mardin Valiliğinden yapılan başka bir açıklamada ise Kızıltepe İlçesi'nde 1'i kadın olmak üzere 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Ayrıca Arttuklu ilçemizin kırsal alanında yürütülen operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubu yaralı olarak ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimizce başlatılan operasyonlar devam etmektedir" denildi.