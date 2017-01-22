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Emniyet ve AK Parti binasına saldıran terörist yakalandı

ve na yönelik lav silahıyla düzenlenen yı gerçekleştiren isimli teröristin Tekirdağ'da yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınan teröristin Yunanistan'a kaçma planı yaptığı öğrenildi.

AK Parti binasına saldıran terörist o ilde yakalandı

İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü ve na lav silahıyla düzenlenen larda yer aldığı iddiasıyla gözaltına alınan teröristin Yunanistan'a kaçma planı yaptığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ve AK Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik terör saldırılarının ardından olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İstihbarat çalışması, teknik takip ve delillerin incelenmesinin ardından polis, terör saldırılarına karıştığı iddia edilen terör örgütü DHKP/C üyesi 'un yakalanması için İstanbul'da 15 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde bulunamayan zanlının il dışına çıktığı tespit edildi. Şerif Turunç Tekirdağ'da, polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu yakalandı.

Esenyurt'ta dün polis ekibine silahla ateş açan ve karşılık verilmesi üzerine olay yerinden kaçan şüphelinin de o terörist olduğu belirtildi.

Üzerinde "Glock" marka tabanca bulunan şüphelinin Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu ifade edildi. Yakalanan teröristin, saçlarını kazıttığı dikkati çekti.

Bu arada, zanlı, polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemi altında götürüldüğü Tekirdağ Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
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  • 22 Ocak 2017, Pazar 12:34
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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DELİ BALTA DELİ BALTA

ahmak insan kocaman kafada mercimek kadar akıl hiç internete bakmazmısın dönen dolapları görmezmisin şeytan bu sağdanda geliyor soldanda geliyor uyansana roket attığın yer mazlumları savunan sırtındaki ceketi çıkarıp üşüyen düşmanının sırtına örten vatanını savunan arslanlar yuvası hiç arslan yuvasına girilirmi be ıslanmış lağım faresi

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evet125
hayır0
cevapla 22.01.2017 14:29
Ramba Samba Ramba Samba

Yorumlarini ilgiyle takip ediyorum Mükemmelsin --> klavyeyi yerinden hoplatan ellerin dert görmesin Attigin her taş tam isabet. Tencere Tava kof kütük kafalarin iki kaşlarinin arasina alninlarinin tam ortasina yapiyiyor.

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evet35
hayır0
cevapla 22.01.2017 16:58
Ayhan Ayhan

vatan hainlerine IDAM

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evet12
hayır1
cevapla 22.01.2017 13:46
&#246;z.t. öz.t.

bitmis idolojinin ruhsal cökmus tayfalari bu zibidiler turk milletinin dusmani istanbul da bazi semtler bunlarin egitim alani önleyici hareketle bunlari topunu toplamak gerekiyor yoksa gezideki gibi firsat kolluyorlar yakip yikmaya.

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evet11
hayır0
cevapla 22.01.2017 13:31
atat&#252;rk1881 atatürk1881

burnundan gelinceye dek herkese ibret olacak sekilde benzetme yapin asin

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evet13
hayır1
cevapla 22.01.2017 13:02
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