Emniyet ve AK Parti binasına saldıran terörist yakalandı

İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığına lav silahıyla düzenlenen saldırılarda yer aldığı iddiasıyla gözaltına alınan teröristin Yunanistan'a kaçma planı yaptığı öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik terör saldırılarının ardından olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
İstihbarat çalışması, teknik takip ve delillerin incelenmesinin ardından polis, terör saldırılarına karıştığı iddia edilen terör örgütü DHKP/C üyesi Şerif Turunç'un yakalanması için İstanbul'da 15 ayrı adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde bulunamayan zanlının il dışına çıktığı tespit edildi. Şerif Turunç Tekirdağ'da, polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu yakalandı.
Esenyurt'ta dün polis ekibine silahla ateş açan ve karşılık verilmesi üzerine olay yerinden kaçan şüphelinin de o terörist olduğu belirtildi.
Üzerinde "Glock" marka tabanca bulunan şüphelinin Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu ifade edildi. Yakalanan teröristin, saçlarını kazıttığı dikkati çekti.
Bu arada, zanlı, polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemi altında götürüldüğü Tekirdağ Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
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ahmak insan kocaman kafada mercimek kadar akıl hiç internete bakmazmısın dönen dolapları görmezmisin şeytan bu sağdanda geliyor soldanda geliyor uyansana roket attığın yer mazlumları savunan sırtındaki ceketi çıkarıp üşüyen düşmanının sırtına örten vatanını savunan arslanlar yuvası hiç arslan yuvasına girilirmi be ıslanmış lağım faresi
Yorumlarini ilgiyle takip ediyorum Mükemmelsin --> klavyeyi yerinden hoplatan ellerin dert görmesin Attigin her taş tam isabet. Tencere Tava kof kütük kafalarin iki kaşlarinin arasina alninlarinin tam ortasina yapiyiyor.
vatan hainlerine IDAM
bitmis idolojinin ruhsal cökmus tayfalari bu zibidiler turk milletinin dusmani istanbul da bazi semtler bunlarin egitim alani önleyici hareketle bunlari topunu toplamak gerekiyor yoksa gezideki gibi firsat kolluyorlar yakip yikmaya.
burnundan gelinceye dek herkese ibret olacak sekilde benzetme yapin asin
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