Çocuğuyla birlikte balkondan atladı

Akıllara durgunluk veren olay önceki gün Muğla'da yaşandı. Memur olan ve eşinden 4 ay önce boşandığı öğrenilen 35 yaşındaki F.T., adlı kadın eski eşinin açtığı velayet davasını kazanması üzerine çılgına döndü. 2 yaşındakikızını kucağınaaldı. Balkona çıktı.2'nci kattan atladı.Anne ve minik kızı,kanlar içinde yerde kaldı. Mahalleli sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler tarafından hastaneye kaldırılan anne-kız tedavi altına alındı. Durumuiyi olan F.T., taburcuedildi. Daha sonra datutuklandı.
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