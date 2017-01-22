Çocuğuyla birlikte balkondan atladı

Akıllara durgunluk veren olay önceki gün Muğla'da yaşandı. Memur olan ve eşinden 4 ay önce boşandığı öğrenilen 35 yaşındaki F.T., adlı kadın eski eşinin açtığı velayet davasını kazanması üzerine çılgına döndü. 2 yaşındaki kızını kucağına aldı. Balkona çıktı. 2'nci kattan atladı. Anne ve minik kızı, kanlar içinde yerde kaldı. Mahalleli sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler tarafından hastaneye kaldırılan anne-kız tedavi altına alındı. Durumu iyi olan F.T., taburcu edildi. Daha sonra da tutuklandı.